Киев, 29 февраля. Расчеты официального Киева на международную изоляцию России не оправдались, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что Россия могла бы нести потери от изоляции, однако лидеры западных стран нарушают эту политику. В интервью телеканалу «Украина 24» Вадим Пристайко сказал, что в настоящее время речь идет о смягчении позиции лидеров европейских стран.

«Кто-то предлагает потанцевать на свадьбе, кто-то говорит «а почему бы не восстановить участие в G7», кто-то говорит, что «я вынужден ехать, потому что мы — небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим», — пожаловался глава МИД Украины.

С его точки зрения, Киеву нужно напоминать Западу о политике «изоляции», которая была введена после воссоединения Крыма с Россией. При этом Вадим Пристайко допустил, что курсу на изоляцию РФ пришел конец.

«Если мы понимаем, что это процесс необратимый, каким образом его, мягко говоря, возглавить?» — задался Пристайко риторическим вопросом.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году по итогам референдума. Результаты голосования, которое было проведено в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН, показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав РФ. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская ранее заявила, что Крым является маниакальной идеей Киева. Она уверена, что национальной идеей Украины, которая находится на грани исчезновения, должно стать сохранение национальной идентичности и восстановление мира.