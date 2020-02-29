Цеков предложил ужесточить законодательство после провокаций на маршах Немцова

Москва, 29 февраля. Акции памяти Немцова провалились, поскольку россияне не готовы поддерживать сомнительные мероприятия, проплаченные из-за рубежа. Так считает член Совета Федерации Сергей Цеков.

Сенатор отметил, что не удивлен низкой посещаемостью маршей, прошедших в Москве и Санкт-Петербурге. По его мнению, это было понятно изначально, вопреки заявлениям организаторов, передает «Экономика сегодня».

«Реалии показали объективную ситуацию: массовой поддержки этих акций нет, в основном на них ходят проплаченные люди. И сами организаторы собирают эти протесты по заказу и за деньги», — сказал парламентарий.

По словам политика, похожую ситуацию можно было наблюдать в 2013 году на Украине, когда большинство жителей не были солидарны с идеями организаторов протестных акций.

«Люди подвозятся, каждый участник получает вознаграждение, а плакаты распечатываются централизованно и заранее. Все это выдает ангажированность и заказной характер», — пояснил Цеков.

При этом сенатор обратил внимание на действия сотрудников правоохранительных органов, которые вежливо и грамотно пресекали попытки правонарушений, несмотря на многочисленные провокации. Российские полицейские избегают жесткости и не прибегают к излишнему использованию полномочий, в отличие от своих западных коллег.

«Там в ход пошли бы традиционные дубинки и слезоточивый газ, а задержанные на многие месяцы отправились за решетку», — уверен парламентарий.

Он настаивает на ужесточении законодательства, чтобы избежать повторения украинского сценария в России.