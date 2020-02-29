В Крыму назвали флаги Украины на марше Немцова проявлением «мещанской ненависти к России»

Проходивший 29 февраля марш памяти Бориса Немцова в Москве стал маркером, выявившим истинную принадлежность российской оппозиции. Вместе со знаменами давно ушедшего с политической сцены движения «Солидарность», портретами усопшего и лозунгами «Борись» демонстранты развернули флаги Европейского союза и Украины. Политолог из Крыма Владимир Джаралла возмутился подобной самоидентификацией москвичей-оппозиционеров. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что появление флагов недружественно настроенных по отношению к России государств раскрывает истинный антипатриотичный посыл всего этого шествия.

«Звучит он таким образом: «а давайте все сделаем как на Украине и таким путем придем в ЕС», — убежден собеседник ФАН. — Правда, в таком случае не лишним было бы подетальнее смотреть на саму Украину — к чему привело ее столь желаемое «слияние» с Европой? Деиндустриализация, падение экономики и депопуляция (население «голосует ногами», убегая из страны)».

По словам политолога, когда он видит на митингах прозападные «лозунги и стремления», ему сразу становится понятно, что именно за ними скрывается.

«Это отнюдь не идеалистическое желание сделать свою страну лучше, — уверен Джаралла. — Все как раз наоборот: мы видим, как прорывается через выкрики «оппозиционеров» их мещанская ненависть к России, а также желание разрушить сами основы государства, которые, как известно, являются опорой для нашей страны».

Собеседник ФАН считает, что «оппозиционеры» в деле организации демонстрации, справились, что называется, «своими силами» — приложи к этому руку западные инструктора, мы бы увидели множество заранее спланированных отвратительных провокаций. Тем не менее «марш Немцова» — это лишь повод для «хайпа» таких персонажей, как Илья Яшин, Алексей Навальный и Любовь Соболь.