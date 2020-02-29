Меркури пожалел малолетнего фаната Навального на марше Немцова

Москва, 29 февраля. Детей, присутствующих на марше Немцова, можно только пожалеть — они совсем оторваны от реальности и не знают истинного положения дел, считает блогер, общественный деятель и ведущий Илиас Меркури.

Он обратил внимание на одного из школьников, который заявил, что с 2018 года поддерживает блогера Навального.

«Этот мальчик живет по заголовкам. Этот мальчик – жертва, я даже не могу его ругать, он реально жертва. Он вышел на улицу, даже не знает, о чем говорит. Он ничего не знает о Немцове, говорит однотипными фразами», — подчеркнул Меркури.

По мнению блогера, этого школьника рано или поздно постигнет разочарование в его «кумирах»: «Сегодня он поддерживает Навального, а завтра станет ура-патриотом».

«Я очень расстроился из-за этого малыша — это реально сумасшествие, мальчик никак не контактирует с реальностью, это очень плохо для молодых», — добавил он.

Как сообщалось ранее, марш Немцова был организован так называемой оппозицией 29 февраля в Москве и Петербурге. В качестве предлога использовалась годовщина убийства Немцова, но по факту акцию посвятили совсем другим задачам, например, защите участников запрещенной в России террористической группировки «Сеть».

Меркури напомнил, что Немцова убили 27 февраля 2015 года, поэтому вспоминать его нужно было в минувший четверг.

«Те люди, которые были ему близки, его и не забывали. Сегодня его не вспоминают, они юзают бренд», — отметил блогер.

К слову, заработать на памяти отца решила даже дочь Немцова Жанна, запустив продажу футболок с надписью «Свобода стоит дорого» и изображением политика. В своем Instagram она опубликовала свое фото в такой футболке и призыв приходить на марш 29 февраля и покупать свитшоты, шопперы и другой мерч с этой надписью.