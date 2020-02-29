Серуканов сравнил либералов в РФ с пауками, готовыми ужалить друг друга за дотации Запада

Москва, 29 февраля. Российские либералы находятся в неправильной конкурентной среде и спонсируются Западом, поэтому за лишние доллары они готовы ужалить друг друга, как пауки в банке. Об этом заявил бывший юрист признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов.

По его мнению, становлению качественного оппозиционного крыла в России мешает зависимость от западных покровителей. Серуканов уверен, что местная «пятая колонна» не может «построиться» из-за резкой внутренней разобщенности и борьбы за финансирование извне.

«Это во многом из-за распила грантов, из-за того, что о тебе подумают за границей, кто будет «сидеть за первой партой» в иностранных фондах, которые башляют за всю эту нехитрую пропаганду. Поэтому все очень просто: за битву под солнцем, за лишние доллары эти люди, как пауки в банке, готовы друг друга ужалить», — объяснил он.

Классическим примером одного из таких «пауков» экс-юрист ФБК назвал сотрудника фонда Владимира Милова. По его словам, тот «предал абсолютно всех».

Ранее Серуканов нарек Милова комичным персонажем и токсичной пройдохой, который в команде скандального блогера Алексея Навального «олицетворяет собой некую говорящую голову».

Он также добавил, что соратник главы ФБК — сомнительная личность, поскольку «непонятно, где работал, непонятно, где брал деньги, где-то шлялся, пытался быть экспертом, который провалил все свои избирательные кампании».

В начале февраля о несостоятельности российской оппозиции говорил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. Он указал на то, что действия местных либералов напрямую зависят от западных дотаций, и без них они не начнут предпринимать никаких действий, как не начнет ехать машина без бензина.