Украина «декоммунизировала» Тараса Шевченко и Ивана Франко

На днях в Киеве директор так называемого «Украинского института книги» Александра Коваль призвала все государственные библиотеки страны «вычистить свои фонды от ненужной советской макулатуры». По словам чиновницы, места 240 миллионов «бесполезных» изданий времен Советского Союза должны занять произведения современных украинских авторов, а также переиздания трудов идеологов украинского национализма. Призыв Коваль, частично поддержанный депутатами Верховной рады и даже отдельными членами правительства, в ряде регионов был воспринят буквально: сотни библиотек присоединились к масштабной акции по «декоммунизации» и «дерусификации» своих хранилищ. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Бывшей сотруднице районной библиотеки одного из населенных пунктов в Сумской области Татьяне Петровне, если так можно выразиться, повезло. Ей удалось практически задаром стать обладательницей четырехтомника Гоголя, двухтомника Маяковского и полного собрания сочинений Эмиля Золя. А все потому, что ее коллеги хотели отправить указанные книги — ни много ни мало — на свалку.

«Я едва не получила инфаркт, когда услышала от интеллигентных сотрудниц фразу: «Пусть эту кацапскую ерунду читают крысы», — говорит Татьяна Петровна в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — А ведь Гоголь в нашей библиотеке был представлен изданием 1949 года, Маяковский — 53-го, а Золя выпустили в 60-м. Очень жаль, что нынешнее украинское поколение эти детали не интересуют».

Похоже, отдельных представителей «нынешнего украинского поколения» не интересуют не только авторы «Мертвых душ», «Облака в штанах» и «Жерминаль». Из-за года издания своих произведений в опалу на Украине сегодня попал даже Тарас Шевченко. Так, из фондов школьной библиотеки в Черниговской области были изъяты и отправлены в утильсырье около 700 (!) экземпляров книги «Кобзарь», выпущенных в период с 1964 по 1972 год. А директор книгохранилища в селе под Черкассами вообще, что называется, договорился до ереси, пообещав купить бензин и лично сжечь 50 книг Ивана Франко, изданных в 1974–1976 годах.

«Все дело в том, что в указанное время «Кобзарь» и избранные произведения Франко выпускались «с купюрами» под контролем издательств ЛКСМУ (Ленинского коммунистического союза молодежи Украины. — Прим. ФАН), — отметил в комментарии ФАН литературовед Андрей Хорунжий. — Некоторые издания содержали дополнительные примечания, где указывалось, что слово «москаль» в XIX веке не имело ярко выраженной негативной окраски, а «Малороссия» — официальное название Украины».

Жертвой упомянутой борьбы на Украине стали произведения советского писателя Александра Волкова, автора «Волшебника Изумрудного города». По некоторым данным, только за последнюю неделю из школьных, городских и районных библиотек было изъято более 900 экземпляров книг, рассказывающих о приключениях Элли и ее верных друзей: Тотошки, Железного Дровосека, Страшилы и Льва. А все потому, что сегодня на Украине Волков считается «кремлевским писателем», а в послесловии к «Волшебнику» автор подверг критике капиталистический строй Соединенных Штатов Америки конца 40-х годов прошлого века.

«То, что сейчас происходит в так называемом «книжном контексте» в современной Украине, очень напоминает ситуацию в нацистской Германии при Гитлере, — сказала куратор общественной организации «Культура без границ» Алла Браницкая. — Нет никаких сомнений, что в обозримом будущем мы станем свидетелями публичного сожжения «неугодной литературы». В связи с этим возникает вопрос: а смогут ли власти заполнить образовавшийся пробел?»

Вряд ли. Согласно официальной информации, объем книгоиздания на Украине едва достигает 20%-ного уровня УССР.