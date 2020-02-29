Этап Кубка мира по биатлону в Чехии могут отменить из-за коронавируса

Москва, 29 февраля. Проведение этапа Кубка мира по биатлону в Чехии могут отменить из-за вспышки китайского коронавируса.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе нас посетят более 100 тыс. человек, и мы должны принять это во внимание», — цитирует iSport.cz слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Он подчеркнул, что специалисты проанализируют ситуацию за эти выходные, однако есть «обеспокоенность касательно прибытия туристов из Италии и других стран Европы». К настоящему моменту окончательного решения принято не было, подчеркнул Андрей Бабиш.

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заметил, что со вторника продолжаются телефонные звонки и разговоры только о китайском коронавирусе.

«Чиновники Международного союза биатлонистов (IBU) связывались с нами несколько раз для получения информации, но я не могу ничего гарантировать. Наше правительство примет решение, но сегодня мы не паникуем, а просто ждем результата, без гарантий», — отметил Хамза.

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет 5–8 марта. На данным момент в Чехии случаев заболевания китайским коронавирусом зафиксировано не было.

Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения также дала название вирусу — COVID-19. Комитет здравоохранения Китая сообщил, что число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек. Случае заболевания инфекцией среди граждан России зафиксировано не было. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прибывающие в Россию пассажиры проходят проверку на наличие симптомов нового типа коронавируса.