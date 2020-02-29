Рудковская обвинила Шихман в неприязни к Билану и погоне за сенсацией

Москва, 29 февраля. Продюсер Яна Рудковская резко отреагировала на интервью Димы Билана, которое он дал журналистке Ирине Шихман. Таким образом она поддержала своего подопечного, недовольного выпуском шоу «А поговорить?»

Наставник Билана обвинила Шихман в погоне за сенсацией. По ее мнению, все вопросы ведущей касаются двух тем: «про феминизм и нетрадиционную ориентацию».

«Если у тебя неприязнь к артисту <…>, зачем ты больше года добиваешься у него интервью!? Вот для чего?» — написала она в Instagram.

Продюсер добавила, что ей хочется поставить дизлайк под видео и «закричать в рупор в ухо интервьюеру: «Вы что такая злая то?!»

«В погоне за сенсацией сидеть и в буквальном смысле всячески уничтожать человека, который приехал к тебе на интервью после марафона из 24 концертов, уставший, но приехал, потому что обещал дать тебе интервью!» — негодует Рудковская.

Она также добавила, что именно из-за подобных разговоров с журналистами сама редко дает интервью.

Ранее свои претензии к Шихман высказал сам Билан. По словам певца, он заметил желание ведущей вывести его на чистую воду, хотя он «и так, как тритон в ней живет».