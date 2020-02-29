Вышедшая замуж за Меладзе Брежнева готова стать мамой в третий раз

Москва, 29 февраля. Известная украинская певица Вера Брежнева заявила, что не против еще раз стать матерью. Артистка задумалась о том, чтобы завести ребенка от своего мужа Константина Меладзе.

«Я считаю, что все решается на небесах. Мы можем чего-то хотеть, но все равно получается так, как получается», — рассказала она.

Певица, у которой уже есть две дочери от предыдущих мужчин, отметила, что сама выросла в многодетной семье, и считает, что «это круто». В то же время Брежнева признает, что растить ребенка и одновременно заниматься карьерой крайне сложно. Отметим, что звезда эстрады не только выступает на сцене, но еще выпускает косметику и обувь, а также снимается в рекламе.

Брежнева замужем за композитором и музыкальным продюсером Константином Меладзе с 2015 года. Он в свое время продюсировал группу «ВИА Гра», которая принесла Брежневой славу. В настоящее время певица воспитывает двух дочерей — 19-летнюю Соню, чьим отцом был Виталий Войченко, и 10-летнюю Сару, родившуюся от бывшего мужа — бизнесмена Михаила Кипермана, пишет портал «Дни.ру».

Судя по семейным фотографиям, которые периодически выкладывает Брежнева в Instagram, в ее доме царят покой и гармония, однако телеведущая Ксения Собчак уверена, что Меладзе изменяет своей жене, и теперь пытается раскрутить артистку на откровенный разговор. Сама же Брежнева все эти предположения отрицает и отказывается давать интервью Собчак.

Наблюдатели за светской жизнью полагают, что Меладзе изменил супруге с нынешней солисткой поп-группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. При этом они напоминают, что в бытность выступлений в составе «ВИА Гры» Брежнева сама была любовницей Меладзе при наличии у него семьи.