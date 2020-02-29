Матч «Ювентус» — «Интер» перенесли из-за коронавируса

Рим, 29 февраля. Футбольный матч 26-го тура чемпионата Италии между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» перенесли из-за китайского коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской серии А.

Отмечается, что на фоне проблем со вспышкой коронавируса перенесены еще несколько футбольных матчей очередного тура чемпионата «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Сассуоло» — «Брешия» и «Парма» — СПАЛ. Встречи намечены на 13 мая 2020 года, передает «Газета.Ru».

Напомним, что игра национального тура «Ювентус» — «Интер» должна была пройти в эти выходные при пустых трибунах.