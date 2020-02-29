Украинский политолог Карасев заявил, что «верхушка» Киева начинает сыпаться

Киев, 29 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не может долго находиться между двух огней — сейчас он старается найти компромисс между идеями экс-главы страны Петра Порошенко и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его мнению, Украина под руководством Зеленского будет придерживать центристского курса. Карасев считает, что нынешний президент Украины намерен не впадать в крайности при поиске компромисса. Однако, предостерег политолог, «Зеленский не может долго находиться в этом состоянии между двух огней».

«У власти уже это не получается, и начинает сыпаться ее верхушка», — заявил Карасев, передает «ПолитЭксперт».

Политолог призвал руководство страны незамедлительно сделать из этого определенные выводы ради будущего Украины. По его мнению, признание ошибок и работа над ними дают Киеву шанс на оптимистичные перспективы.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева заявила, что президент Украины упускает свой шанс «войти в лигу уважаемых лидеров». Так журналистка прокомментировала отказ Зеленского приехать в Москву на торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Напомним, замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях Киева и Москвы наступила «новая эра». Она считает, что Киев должен определить, «в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации».