Депутат Щапов: снижение налога на труд должно привести к росту реальных доходов граждан

Москва, 29 февраля. Снижение налога на труд должно привести к повышению зарплат россиян. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Михаил Щапов.

Ранее о том, что российское правительство рассматривает вопрос о снижении соответствующих налогов, сообщил его глава Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, к этой теме нужно подходить аккуратно, так как речь идет о дополнительном трансферте из федерального бюджета Пенсионному фонду.

«Проблема налога на труд заключается в том, что люди эти налоги не видят и не чувствуют. Поэтому при снижении какого-либо налога на труд нужно четко понимать, что от этого выигрывают обычные граждане, с зарплат которых эти налоги удерживаются», — заявил член комитета по бюджету и налогам.

По его мнению, в данном случае важны не столько «словесные интервенции о том, что государство снизит налоги и тем осчастливит граждан», сколько контроль за тем, чтобы реальные доходы россиян выросли.

«Этого (радости. — Прим. ФАН) не произойдет, если граждане не увидят прироста зарплат как следствия этого снижения. Поэтому важно проконтролировать, чтобы снижение налогов на труд привело к повышению реальных доходов граждан. Чтобы работодатели это не использовали только для повышения своих доходов, а направляли освободившиеся средства на повышение зарплат», — пояснил собеседник ФАН.

Контроль за работодателями имеет особую значимость в этом вопросе, указал парламентарий.