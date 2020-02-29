Таиланд официально внес коронавирус в реестр опасных инфекций

Бангкок, 29 февраля. Власти Таиланда внесли коронавирус в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний. Официальное заявление Министерства здравоохранения Таиланда было опубликовано в Royal Government Gazette.

Соответствующий приказ был подписан профильным министром. Согласно документу, название и описание симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, внесены в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний.

Этот реестр является пополняемым приложением к закону Таиланда об опасных инфекционных заболеваниях, регламентирующим юридические нормы профилактики возникновения вспышек и эпидемий различных инфекций.

Таиланд ввел режим по борьбе с коронавирусом в середине февраля. Он фактически действовал, пока готовились необходимые документы и распоряжения для официального приказа министра здравоохранения.

«Внесение коронавируса в реестр опасных инфекционных заболеваний дает правительству законные основания для проведения мероприятий, необходимых в борьбе с распространением новой инфекции», — заявил на ежедневном пресс-брифинге министр здравоохранения Таиланда Чанвиракун.

Теперь власти могут при необходимости вводить карантин в образовательных учреждениях, а также привлекать к борьбе с распространением инфекции врачей из государственных и частных медучреждений. Министр подчеркнул, что пока такой необходимости нет.

Напомним, что на данный момент в Таиланде зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом. 28 пациентов уже побороли болезнь и выписались из больниц, 14 все еще находятся под наблюдением специалистов.