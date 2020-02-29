Мигрантский козырь: почему Эрдоган открыл границу Турции для беженцев?

27 февраля по турецкому пункту управления в сирийской провинции Идлиб был нанесён авиаудар. Только по официальным данным погибло 34 человека, хотя и в Сети тут же появились аудиозаписи якобы турецких военных, которые рассказывали о, как минимум, 40 погибших и ещё оставшихся под завалами телах.

Реакция властей Турецкой Республики не заставила себя ждать: было созвано заседание Совета Безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а уже через полчаса был озвучен страшный ассиметричный ответ.

Турция больше не будет сдерживать беженцев на их пути в Европу. Правда, речь шла об уже находившихся в Турции беженцах, а не пытающихся выйти из Идлиба местных жителях: в развёрнутых на границе лагерях беженцам сказали оставаться на местах до следующего уведомления.

Уже ночью турецкие СМИ начали освещать отправление беженцев в Европу Обетованную. А первая лодка с беженцами – правда, из Афганистана — причалила к берегам греческого Лепсоса уже утром 28 февраля.

Вытащив из рукава тщательно сберегаемую «карту беженцев», турецкие власти подложили форменную свинью своему союзнику по НАТО и заклятому врагу — Греции. К середине дня на границе между Турцией и Грецией погранвойска начали разгонять пытавшихся взять штурмом госграницу беженцев и применили слезоточивый газ.

Не вызывает абсолютно никакого удивления то, что в числе «беженцев, бегущих от войны в Сирии» оказывают боевики «Сирийской свободной армии», во всеуслышание объявляющие о том, что уже находятся в Греции и запросили убежища в Германии.

Словно издеваясь над Европой, арабская редакция турецкого телеканала TRT выкладывает маршруты попадания в Европу с территории Сирии через Турцию.

В Евросоюзе попытались снизить накал паники, заявив о «сомнениях» по поводу реального увеличения числа беженцев. Однако это идёт вразрез с действительностью: в Брюсселе приняли решение о сворачивании программы по выделению 6 миллиардов евро на помощь Турции в урегулировании кризиса беженцев на собственной территории.

В Болгарии закрыли погранпереходы и перебросили свыше 1000 военнослужащих, которые уже успели задержать две группы из 30 мигрантов, попытавшихся взять штурмом один из погранпостов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция «не потерпит незаконных попыток пересечения границы». По его словам, «Греция не несёт никакой ответственности за трагические события в Сирии и не будет страдать от последствий решений других».

Дойдёт или нет до реального захлестывания Европы беженцами или всё ограничится толкучкой на погранпереходах и стычках с погранстражей — сказать, на данный момент, сложно. Однако цель — дестабилизация Европы, паника на финансовых рынках и истерия среди местного населения, доведённого «до ручки» беженцами за последнее десятилетие, — достигнута.

Французский генерал Доминик Делавард, к чьему мнению прислушиваются не только во Франции, но и во всей Европе, считает, что власти Турции затеяли опасную игру и окажутся один на один с устроенным кризисом, беря во внимание набравшую популярность турецкую оппозицию и «западников».

В результате устроенной провокации Турция выпустила в Европу поток беженцев. Если до этого фактор беженцев использовался в качестве такого полуэфемерного рычага давления на Европу, то теперь было решено эту дубинку пустить в ход. В том, что НАТО сделает какие-то конкретные шаги, а не ограничится выражением «глубокой обеспокоенности», экс-сотрудник французской разведки не верит.

На что в действительности рассчитывают турецкие власти, разыграв карту беженцев, — заставить Европу заплатить за повторное закрытие границ, вынудить считаться с турецкой политикой в Идлибе или силой перетянуть на свою сторону Брюссель — сказать сложно. Результат пока получается прямо противоположный.

Турция в этом процессе не получает пока ровным счётом ничего. Зато виден главный «гешефтополучатель» — Запад. Страны Балканского полуострова, например, за последние 30 лет успели прославиться как главные «хабы» контрабанды, торговли людьми, наркотиками и оружием в Старом Свете. С притоком нескольких миллионов беженцев из Турции объёмы доходов от преступной деятельности вырастут в разы.

Что же касается «турецкой проблемы» в целом, то она будет постепенно решаться — тем или иным образом. Почему? Да по той простой причине, что слишком сильны противоречия между турецкими властями и руководством других стран:

США лишились оружейных контрактов;

Греция — союзник Турции по НАТО! — вместе с Кипром лишились газовых шельфов и превратились в страны-насмешки среди турецкого электората;

у Болгарии из-за беженцев на границе с Турцией возник перманентный очаг напряжённости;

Израиль и Египет теряют деньги из-за турецких заигрываний с Триполи и противодействия EastMed;

России приходится учитывать интересы турок, контролирующих большую часть боевиков и террористов в Идлибе, соблюдая шаткий баланс между политическим урегулированием и удерживанием сирийского правительства от полномасштабной войны;

Ираку грозит лишение нефтеносных провинций и аннексия территорий: Турция вот уже 30 лет взращивает местных туркманов в провинциях Найнава и Киркук, а в Иракском Курдистане турецкие «Коммандос» постепенно создают 30-тикилометровую «зону безопасности» по аналогии с севером Сирии;

у Италии из-за договоров Турции с ливийским Правительством национального согласия напряжённые отношения с Балканами и Францией, которые грозят крупным проседанием ВВП;

Германия вынуждена тратить миллиарды евро на решение проблемы беженцев из-за политики Турции и пытаться делать хорошую мину при плохой игре.

Рано или поздно проблема Турции будет решена самым кардинальным образом — её просто разорвут на куски соседи. А вот будут ли в этой истории явные победители, сказать сложно. Соседям превращение Турции в очаг хаоса и нестабильности ничего хорошего точно не принесёт.

Felix criminibus nullus erit diu (Никто из-за преступлений не будет счастлив долго).