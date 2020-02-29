Борисова рассказала, как крутила романы с наркоманами на реабилитации

Москва, 29 февраля. Известная российская телеведущая Дана Борисова призналась, что крутила романы с другими пациентами реабилитационного центра, когда пыталась избавиться от наркотической зависимости. Подробности своих любовных приключений женщина пообещала изложить в автобиографической книге «Жизнь под кайфом».

«Хотите узнать, как в первые месяцы реабилитации в Sabai Samui [реабилитационный центр в Таиланде. — Прим. ФАН] я крутила романы вместо того, чтобы выздоравливать? И не могла определиться, кого я больше люблю — алкоголика Алексея или героинщика Федю. Один без зубов, второй с шизофренией», — пишет Борисова в Instagram.

Подписчики по-разному отреагировали на анонс книги Борисовой. Некоторые начали интересоваться, где ее можно заказать, другие — зачем Дана крутила романы на реабилитации, а третьи — зачем им вообще нужно знать такие подробности личной жизни теледивы.

«Дана, а зачем вы их любили?», «Мужчины созданы для того чтобы любить нас, а не наоборот», «Даночка, вы такая искренняя, хочется вас поддержать, вы большая молодец!» — пишут в комментариях.

Весной 2017 года стало известно, что Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимостей. По словам женщины, к вредному образу жизни ее приобщил бывший муж. Телеведущей пришлось отправиться на лечение в Таиланд по совету Андрея Малахова.

Она позже призналась, что Малахов буквально силой заставил ее лечь на лечение, чем, безусловно, спас ей жизнь. Борисова решила привлечь внимание общественности к проблеме наркотиков. Она постоянно выступает на разных телешоу, посвященных данной тематике, и даже выпустила автобиографическую книгу «Жизнь под кайфом».