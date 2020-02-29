«Уфотошопленную» Королеву фанаты приняли за Темникову

Москва, 29 февраля. Поклонники не узнали певицу Наташу Королеву на обложке ее нового сборника «Неизданное» из-за слишком сильной обработки портрета звезды на обложке.

В своем Instagram звезда 90-х сообщила фанатам, что выпустила для них специальное собрание песен, которые ранее не издавались.

«Для самых верных фанатов я выпустила сборник песен, которые нигде и никогда не издавались! Ловите на всех цифровых площадках!!!» — написала она.

Эту новость Королева сопроводила фотографией обложки музыкального альбома. В итоге портретный снимок певицы забрал на себя все внимание подписчиков.

Перефотошопленный кадр даже заставил фанатов усомниться в том, что перед ними действительно исполнительница «Маленькой страны».

«Не узнать на этом фото вас»; «А на фото кто? Это же не Наталья»; «Кто это…»; «Куда делась Королева??? Очень жаль, совсем другая женщина»; «А это кто, не узнала?»; «Наташу Королеву не узнать. Уфотошопилась. Ну и кто-то ей снес часть лица. Надеемся, это не Тарзан», — высказались поклонники.

Две подписчицы изначально приняли Королеву на фото за другую исполнительницу, бывшую солистку группы Serebro Елену Темникову: «Ну надо же, вначале подумала, что на фото Елена Темникова! Когда прочитала надпись, что Наташа Королева, пришлось присматриваться, она ли это»; «Я подумала, Темникова на фото. Ох уж этот фотошоп».

На чрезмерное использование фотофильтров обратил внимание и популярный Telegram-канал «НеМалахов». Авторы процитировали одного из комментаторов, указавших артистке на этот недостаток, у себя в СМИ.

В конце мая Королевой исполнится 46 лет. Появившаяся в шоу-бизнесе в начале 90-х певица продолжает периодически выпускать новые песни.