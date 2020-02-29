Рябцева назвала марш Немцова поводом оппозиции напомнить о себе

Москва, 29 февраля. Независимый журналист Леся Рябцева заявила, что представители так называемой «оппозиции» используют день памяти политика Бориса Немцова для отработки поставленных западными спонсорами задач.

Она объяснила, почему нельзя верить в «бескорыстность» либералов, которые пришли на акцию памяти Немцова и пытались провоцировать сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, отметим, делали все возможное для обеспечения порядка во время проведения акции. Благодаря их грамотной и аккуратной работе удалось избежать дебошей и провокаций, за которые обычно отвечают «оппозиционеры».

Независимый журналист Леся Рябцева в разговоре с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» пояснила, что так называемые «либеры» используют любой инфоповод, чтобы напомнить о себе. По словам Рябцевой, в повестке либералов ничего не происходит, так как выборы прошли, а следующие будут не так скоро.

«День памяти Немцова — главный инфоповод для них из года в год. С другой стороны, если бы они использовали марш для того, чтобы действительно напомнить о человеке или предложили открыть улицу, памятник в его честь, назвать мост его именем, — другое дело. Сложно поверить в бескорыстность нашей «пресмыкающейся «оппозиции», — подчеркнула Леся Рябцева.

Сторонники скандального блогера Алексея Навального пришли на акцию в память Немцова исключительно для того, чтобы засветить свои лица, уверена журналист. Она заметила, что «оппозиционер» Илья Яшин «сделал какую-то нелепую кустарную фотовыставку школьного уровня».

Рябцева указала на тот факт, что московские власти «в силу своей адекватности согласовали акцию, другого сценария быть не могло».