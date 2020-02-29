Сторонник Ходорковского провоцировал полицию на акции памяти Немцова в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 февраля. Депутат муниципального округа «Гавань» и сторонник беглого олигарха Михаила Ходорковского Сергей Кузин провоцировал полицию на жесткие действия во время акции памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы.

По свидетельству корреспондента издания «Политэксперт», парламентарий решил компенсировать малочисленность митинга своей личной активностью. В нарушение указаний сотрудников правоохранительных органов Кузин яростно выкрикивал политические лозунги, чтобы завести толпу.

Сам муниципальный депутат не скрывает совершения правонарушений и даже опубликовал соответствующее видео с акции в своих соцсетях. Для того, чтобы призывать присутствующих к нарушению закона, он использовал мегафон.

Журналисты также выяснили, что Кузин является координатором «Открытой России», которая признана в РФ нежелательной организацией, а также замечен в рядах «Объединенных демократов». В 2019 году его задерживала полиция во время нашумевшего первомайского шествия вместе с депутатом петербургского Законодательного собрания Максимом Резником, который известен скандалом с наркотиками.

Марш Немцова в Северной столице собрал всего несколько сотен участников. Правоохранители обезвредили несколько провокаторов, выведя их из толпы и отобрав плакаты, в результате чего акция прошла без происшествий, передавало Федеральное агентство новостей.