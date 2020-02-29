Марш Немцова в Москве провели под флагами ЕС и Украины

Москва, 29 февраля. Флаги Евросоюза и Украины замечены на марше памяти Бориса Немцова, который в эти минуты проходит в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Как ранее отметил блогер Илиас Меркури в эфире «Политики сегодня», участники сегодняшней акции не вспоминают Бориса Немцова — они просто используют марш как своего рода бренд для привлечения внимания.

В этот раз провокаторы принесли на демонстрацию флаги Евросоюза и Украины.

Сегодняшний марш приурочен к пятой годовщине убийства политика. Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Несмотря на то, что приговор по этому делу был вынесен еще летом 2017 года, «оппозиция» любит использовать убийство Немцова как способ привлечения внимания. Не преминул такой возможностью и глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в РФ) Алексей Навальный, тоже появившись на марше.

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту. В это время рядом с ним находилась 23-летняя гражданка Украины, которая является главным свидетелем убийства Немцова.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением марша 29 февраля в Москве перекрыт ряд центральных улиц. Внутренняя сторона Страстного бульвара была закрыта с 10.00 по московскому времени, а с 14.00 движение перекрывают по внутренним сторонам Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров. Проспект Академика Сахарова перекрыт от Сретенского бульвара до Садового кольца.