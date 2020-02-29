США защищают Турцию, призывая РФ прекратить борьбу с террористами в Сирии

США поддерживают агрессивную позицию Турции по сирийскому Идлибу, поскольку несут ответственность за напряженную обстановку на Ближнем Востоке. Подробности в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Келли Крафт в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН по напряженной ситуации в сирийском Идлибе заявила, что России необходимо «немедленно посадить боевые самолеты», находящиеся в Сирии.

Как считает представитель США, для урегулирования эскалации напряженности в сирийской провинции Идлиб необходимо прекращение полетов российской военной авиации на северо-западе Сирии. Также США хотят, чтобы сирийская армия отошла на линию разграничения, которая была установлена в ходе переговоров между Москвой и Анкарой в 2018 году.

Турция в сирийском Идлибе

Эскалация напряженности в сирийском Идлибе произошла на фоне многочисленных атак боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) и союзных им формирований на позиции Сирийской арабской армии (САА), а также обстрелов мирного населения в прифронтовых районах. С целью предотвращения угрозы, правительственные силы были 16 января 2020 году вынуждены возобновить военную операцию «Заря в Идлибе».

Турция выступила с критикой действий сирийского правительства, поскольку не желала ликвидации подручных ей боевиков, которым Анкара поставляет вооружение и оказывает финансовую помощь с 2018 года. С целью закрепиться в регионе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отправить армию на помощь террористам, несмотря на взятые обязательства в рамках сочинских соглашений. Они прежде всего включали в себя разграничение боевиков и отведение крупнокалиберного вооружения от линии соприкосновения с правительственными войсками. Ничего из этого Анкара не сделала даже спустя почти полтора года.

Федеральное агентство новостей ранее освещало факты участия турецкой армии на стороне боевиков во время атак позиций сирийской армии.

Новый виток напряженности

Ситуация в Идлибе еще больше обострилась 27 февраля, когда террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии в районе стратегически важного города Серакиб. Как известно, турецкие военные поддерживали наступление боевиков. Правительственные войска Сирии открыли ответный огонь, в результате чего и погибли 36 турецких военных. Анкара выразила протест и выступила с необходимостью проведения собрания стран-членов НАТО и Совбеза ООН.

В ходе обсуждения нового витка напряженности в Идлибе в рамках СБ ООН, США выступили в поддержку Турции несмотря на то, что турецкая армия находится в Сирии незаконно, без приглашения официального Дамаска, впрочем, как и американские военные. Помимо этого, Вашингтон по традиции выступил и с критикой сирийских и российских властей.

США пытаются спасти репутацию Турции, призывая РФ отказаться от самолетов в Сирии

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило громкие слова американских представителей по Идлибу с политологом, экономистом Александром Дудчаком.

По мнению эксперта, США должны заметить, что российские вооруженные силы находятся на территории Сирии с приглашения законно избранного руководства этой страны. Вашингтон должен смотреть на свое поведение, прежде чем делать критические заявления в адрес других государств.

«Пусть американские власти лучше посмотрят на список войн, которые они вели по миру. Из всего того десятка войн, которые они провели, лишь две были санкционированы ООН. США – системный нарушитель международного права и различных договоренностей. Поэтому уж точно не Вашингтону рассказывать, кому и где находиться. Тем более, что в случае Сирии и России все в рамках закона – там ведется борьба с террористами, которые уже доказали свою сущность», - замечает Дудчак.

США и террористы на Ближнем Востоке

Ранее ФАН обращал внимание на военную помощь Пентагона так называемым отрядам «проверенной сирийской оппозиции», которые включают в себя и признанные террористические организации. Лишь за 2017-2018 годы Вашингтон потратил на это 930 миллионов долларов. Подобные траты запланированы и на 2020 год, но в размере 300 миллионов долларов.

«Поддержка террористических организаций совершенно не красит США, поэтому их замечание не уместно. Особенно при той террористической угрозе, которая исходит из нынешней ситуации. Попытки США уничтожить законные власти по всему миру привели к печальным последствиям. Мир уже давно должен был убедиться, что подобная политика стран Запада ведет к негативным последствиям. Именно из-за действий американцев появились эти волны беженцев, которые бегут с Ближнего Востока в страны Европы. А вместе с ними туда проникают и террористы. Именно на США ложится вина за все это», — обращает внимание Дудчак.

Говоря о перебежавших в Европу террористах можно отметить последний известный случай. Боевик спонсируемой в свое время США и Турцией бывшей «Свободной сирийской армии» (ССА) Халед Баджико недавно прибыл в Грецию и пытается получить разрешение на предоставление убежища в Германии.

Турция находится в Сирии незаконно

Несмотря на громкие слова турецкого руководства, заинтересованного в поддержании контроля над северо-западом Сирии, фактически военные Турции находятся там незаконно. Поэтому и поддержка этих действий со стороны США выглядит неуместно.

«Здесь вообще ситуация парадоксальная. Ведь нападение на военнослужащих турецкой армии произошло там, где их не должно было быть. Кроме того, они находились незаконно на территории Сирии, и были в составе вооруженных террористических группировок. И после этого США хотят помогать Турции в этом вопросе? В чем? В защите их интересов? Ну тогда пусть переходят на турецкую границу и делают это на их территории. Нынешняя же политика не влезает ни в какие рамки. Ведь даже по документам НАТО, страны-члены альянса имеют право помогать друг друга лишь в случае, когда на них напали. Но никто не нападал на территории Турции на их страну. То, что они сейчас пытаются изобразить – это полный бред. Но, мы видим, что Вашингтону в этом случае никто не указ», — рассказывает Дудчак.

Правомерные действия Сирии

Согласно требованиям о борьбе с терроризмом Совбеза ООН, правительство Сирии имеет полное право и должно вести борьбу с радикальными исламистами. Причем эта деятельность ведется на своей, а не на чужой территории, поэтому запретить Дамаску это делать никто не может. По мнению политолога, сирийские власти вполне вправе отвечать не только на действия вооруженных боевиков, но и турецких агрессоров.

«Сирийская армия имеет право отвечать любым агрессорам, которые находятся на ее территории. Отвечать они могут любым вооруженным формированиям, которые не были приглашены сирийским всенародно избранным руководством. Турция сейчас нарушает взятые на себя обязательства. Мы видим откровенную поддержку террористов со стороны Анкары. Поэтому Сирия вправе поступать так, как считает нужным. Вплоть до зачистки всей своей территории от тех вооруженных сил, которые находятся в Сирии без приглашения», — говорит собеседник ФАН.

Помощь России

Россия не нарушает никаких международных прав и ведет себя в рамках принятых соглашений, выполняя взятые обязательства. США же пытаются представить ситуацию так, как им хочется, считая, что у них для этого есть силы. Но это не так.

«Российские ВКС должны продолжать помогать сирийскому правительству в борьбе с террористами, если к этому есть желание сирийского руководства и желание российских властей. Конечно же мы должны помогать сирийцам в борьбе с террористами, ведь эта зараза не должна распространяться. Это похуже чем коронавирус, который на слуху у людей сейчас. Террористы несут куда большую опасность не только на территории Сирии, но и по всему миру», — заключает эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.