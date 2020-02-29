Новый рекорд России по обливанию холодной водой установлен в Красноярске. ФАН-ТВ

Сегодня красноярцы установили новый рекорд России по обливанию холодной водой.

Во время празднования Масленицы на правой набережной возле Абаканской протоки 407 человек одновременно облили себя водой из ведер. Участников рекорда не смутила прохладная уличная погода (-1 градус), а зрителей такого шоу собралось в разы больше.

В купальниках и плавках, с хорошим настроением красноярцы установили всероссийский рекорд массового обливания холодной водой. Примечательно, что все ведра были одинаковыми и повторяли цвета российского триколора. Иначе как патриотичной эту акцию не назвать.

Кстати, на обливание было потрачено более 4 тонн воды.

Ранее рекорд по обливанию был поставлен в Томске, там одновременно облились 255 человек.