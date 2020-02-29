Allseas теряет прибыль после отказа от укладки «Северного потока — 2» из-за санкций США

Москва, 29 февраля. Швейцарская компания Allseas, отказавшаяся от участия в проекте «Северный поток — 2» из-за санкций США, теряет прибыль. Ее суда-трубоукладчики уже два месяца простаивают без работы.

По данным СМИ, суда Solitaire и Pioneering Spirit в настоящее время пришвартованы в местах дислокации. После прекращения работ в конце декабря 2019 года они выгрузили трубы и покинули место укладки в территориальных водах Дании.

Сейчас Solitaire находится в датском порту Нюборг, а Pioneering Spirit стоит у берегов Норвегии. Оба суда были законтрактованы в рамках строительства «Северного потока — 2», вероятно поэтому в данный момент они никак не задействованы.

Таким образом, швейцарская Allseas, испугавшись американских санкций, сама себя привела к значительным убыткам.

«Северный поток — 2» — газопровод, проложенный по дну Балтийского моря для поставок российского газа в европейские страны. В настоящее время строительство объекта близится к завершению, осталось провести укладку 160 километров труб. Вероятно, работы будут продолжены усилиями специальных судов «Газпрома». Президент России Владимир Путин заявлял, что проект будет окончательно реализован до конца 2020 года.

Напомним, Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские ограничительные меры.