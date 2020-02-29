Серуканов уверен, что Навальный пришел на марш Немцова, чтобы засветиться перед камерами

Москва, 29 февраля. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, в РФ признан иноагентом) Алексей Навальный не имеет отношения к организации марша памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова, его участие в акции — исключительное позерство. Об этм заявил бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.

Он объяснил, что скандально известный блогер появляется на акциях памяти Немцова только с целью лишний раз «засветиться» и «толкнуть какую-то речугу».

«Навальный отношения к организации марша памяти [Немцова] не имеет. Все его участие, что [было] в 2016, 2017 и 2018 годах, сводится к хождению перед камерами. Ходить перед иностранной прессой и толкать какую-то речугу. Вот и все участие «лидера». Все как правило организовывают рядовые люди. То, что сейчас делает Навальный, — позерство», — констатировал экс-юрист ФБК.

Стремление Навального погромче заявить о себе при любом возможном случае отмечалось неоднократно. «Лидер» ФБК известен тем, что любит высказываться по самым разным поводам и объявлять об «открытиях» фонда и своих личных в многочисленных «расследованиях». Это помогает его детищу существовать, и притом безбедно.

В субботу, 29 февраля, в Москве проходит очередной марш памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова. Городская мэрия согласовала проведение акции, заявку на которую подал оргкомитет «Объединенной демократической оппозиции»под руководством главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина. В организацию также входят сторонники Навального, члены партии «Яблоко» и правозащитники.