Демонстранты в Москве «юзают бренд», а не вспоминают Немцова

Москва, 29 февраля. Участники акции, которая в эти минуты проходит в центре Москвы, не вспоминают Бориса Немцова, а «юзают бренд». Об этом заявил блогер Илиас Меркури в эфире с Анной Шафран на YouTube-канале издания «Политика Сегодня».

Проводить акцию, по мнению Меркури, нужно было 27 февраля — в годовщину убийства политика. Меркури также считает, что люди, которым был близок Борис Немцов, и не забывали о нем.

«Нет, сегодня его [Бориса Немцова] не вспоминают — они [участники акции] юзают бренд. Этот бренд нельзя назвать сверхудачным по численности. Первый марш, может, и был маршем памяти», — сказал Илиас Меркури.

По его мнению, демонстранты просто пытаются актуализировать акцию. Точно так же, по его словам, проходили акции в поддержку экс-депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которая к тому моменту уже была на свободе.