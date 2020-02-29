Опубликовано видео за минуту до трагедии на вечеринке блогера Диденко в Москве

Москва, 29 февраля. Появилось видео за минуту до смерти трех человек на вечеринке в честь дня рождения популярного Instagram-блогера Екатерины Диденко в Москве.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что гости вечеринки в специальной защите и очках берут упаковку с сухим льдом и высыпают содержимое в воду под одобряющие крики и аплодисменты. Появляется пар. Несколько добровольцев прыгают в бассейн, один из которых в течение нескольких секунд пропадает из поля зрения.

«Он умер, все, его нет больше», — весело кричат за кадром. «Что вообще происходит?» — подхватывают гости.

В этот момент в бассейн пытается забраться еще один человек в «защитном» костюме.

Несколько человек получили смертельные химические ожоги во время вечеринки в одном из московских банных комплексов. Супруг именинницы Екатерины Диденко высыпал в бассейн 25 кг сухого льда, это и стало причиной отека легких у гостей праздника. Как сообщает следствие, причинами ожогов и отеков стали испарения диоксида углерода в результате реакции сухого льда с водой. Очевидец трагедии ранее рассказал об обстоятельствах случившегося. По словам мужчины, он отдыхал в соседнем зале. Он заметил, что в банном комплексе стоял неприятный запах.

Трое человек, в том числе и инициатор эксперимента, скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка, и выясняются все обстоятельства трагедии.

Пользователи Сети развернули травлю в отношении Екатерины Диденко после того, как она записала видео из реанимации и выложила его в «сториз» в Instagram. Подписчики бурно отреагировали на появление записи на фоне такой страшной трагедии.