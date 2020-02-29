ЛНР итоги 23–29 февраля: удар ВСУ, Верховный суд вынес приговор украинскому шпиону

Луганск, 29 февраля. ВСУ 17 раз ударили по территории ЛНР, Леонид Пасечник провел рабочую встречу с активом ОД «Мир Луганщине». Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Пасечник провел встречу с ОД «Мир Луганщине»

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провел рабочую встречу с активом общественного движения «Мир Луганщине». Участники обсудили ряд вопросов, в том числе реализацию проектов и повышение эффективности в оказании помощи нуждающимся.

«Мы подумаем над предложениями, как нам оптимизировать деятельность общественного движения «Мир Луганщине». У меня есть пара предложений, которые я хотел бы с вами обсудить и принять единственное правильное решение. Мне бы хотелось практических действий в нашей работе», — заявил Пасечник.

В Луганске прошла научно-практическая конференция аграриев

Обеспечение продовольственной безопасности ЛНР является одной из основных целей властей республики. Об этом заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в ходе научно-практической конференции на тему подготовки к проведению весенне-полевых работ в 2020 году. Он выразил надежду, что по результатам мероприятия будут разработаны практические рекомендации для аграриев.

«Учитывая, что конференция эта научно-практическая, очень надеемся, что аграрии получат те рекомендации, которые дадут положительный эффект, и республика снова будет с урожаем. Продовольственная безопасность — это одна из основных целей, которую мы вместе с вами должны выполнить. По результатам 2019 года с этой целью мы справились хорошо», — отметил Козлов.

Удар ВСУ

Украинские силовики 17 раз за минувшую неделю обстреляли территорию Луганской Народной Республики, заявил журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. ВСУ выпустили по территории ЛНР более 250 снарядов. Силовики вели огонь с использованием арторудий калибром 152 миллиметра, минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов.

Суд ЛНР вынес приговор работнику университета за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил сотрудника Луганского университета к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Киева. По данным ведомства, при пересечении КПВВ «Станица Луганская» житель Луганска был завербован СБ Украины под угрозой расправы над родственниками.

НМ ЛНР поздравила ВСУ с 23 Февраля

Военнослужащие Народной милиции поздравили бойцов ВС Украины с Днем защитника Отечества. В канун праздника с позиций Народной милиции у линии соприкосновения в сторону подконтрольной Киеву территории были запущены воздушные шары цветов флага ЛНР с привязанными к ним поздравительными листовками.