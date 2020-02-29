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Меркури посчитал, сколько людей пришло на могилу Немцова в годовщину его смерти

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Меркури посчитал, сколько людей пришли на могилу Немцова в годовщину его смертиМосква, 29 февраля. Журналист и блогер Илиас Меркури показал интерес общества к фигуре Бориса Немцова в годовщину его смерти.

В своем Twitter он разместил прямую трансляцию с Троекуровского кладбища в Москве, где похоронен российский оппозиционный политик.

На четырехминутной записи, представленной в ускоренном режиме, видно, что память покойного пришли почтить лишь десятки. По подсчетам Меркури, всего могилу Немцова в годовщину его смерти посетили 78 человек.

 

 

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Во время прогулки с подругой по Большому Москворецкому мосту его застрелил киллер. Виновными в преступлении признали пятерых уроженцев Кавказа. Все они получили разные тюремные сроки. Следователи полагают, что они согласились на заказ Немцова за 15 миллионов рублей.

В субботу, 29 февраля, в Москве и Петербурге прошли акции, приуроченные к пятой годовщине гибели Немцова. В Северной столице шествие, которое было заявлено организаторами как не предполагающее политизированности, сопровождалось агитационными возгласами и плакатами.

Читайте полную версию на сайте Федерального агентства новостей
Источник: Twitter Илиаса Меркури
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