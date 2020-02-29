«Коммунист России» Сурайкин обрушился с критикой на Украину за отказ праздновать 9 Мая

Киев решил окончательно отказаться от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» заявил глава МИД страны Вадим Пристайко. По его словам, Украина, «как и весь европейский континент», должна уже давно готова понять причины случившейся 80 лет назад трагедии и «простить друг друга». Эти слова вызвали гнев у председателя ЦК Партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что «понять и простить преступления нацизма» могут только сами нацисты.

«Это продолжение профашистской политики украинской власти, — считает собеседник ФАН. — И в ее русле решение отменить празднование Дня Победы над тем самым фашизмом выглядит очень логичным. Каратели Киева, готовые героизировать коллаборациониста Степана Бандеру, повстанческая армия которого тысячами и тысячами убивала гражданских, жгла и грабила города, совершая фактически преступления против человечества, не считают 9 Мая праздником Победы. Для них это было поражением».

Тем не менее, продолжил Сурайкин, для большинства людей на Украине это все-таки праздник — они помнят героический подвиг наших дедов в Великой Отечественной и будут праздновать их победу даже под угрозой попасть в немилость к киевской хунте.

«Ну а то, что государственная власть на Украине считает себя последователями политики Бандеры, это очень печально, — сказал Сурайкин. — Я надеюсь, в конце концов украинский народ разберется с этими узурпаторами».

«Коммунист России» заявил, что отказ от празднования 9 Мая является частью проводимой Киевом «декоммунизации», которая, в свою очередь, стала плодом националистических взглядов руководства украинского государства.

«День Победы — это праздник не только советского, но всех остальных народов, внесших свой вклад в уничтожение нацизма. Именно поэтому он настолько неприятен самим нацистам, которым очень хочется замаскироваться под современные условия и показать себя частью мирового сообщества. Однако мы знаем, что 9 мая отмечается не только в России — это международный праздник, ведь большинство [людей] в мире понимают, что если бы Красная армия не освободила Европу, то сегодня даже эти профашистски тявкающие господа в Киеве не появились бы на свет, поскольку их отцов и дедов сожгли бы в печах концлагерей и задушили в газовых камерах», — сказал собеседник ФАН.

Сурайкин убежден: «понять и простить» фашизм, как это призывает сделать Пристайко, преступно по отношению не только к ушедшим поколениям героев, что боролись с ним, но и по отношению к будущим поколениям.