Дамаск обвинил США и Турцию в контрабанде сирийской нефти

Дамаск, 29 февраля. Соединенные Штаты продают незаконно добытую сирийскую нефть через Турцию. Об этом в субботу заявил министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф.

«Наш враг — США. Они продают нефть через Турцию и далее. А в других районах Сирии, где есть нефть, полностью разрушена инфраструктура — железные дороги и электростанции. У нас нет электричества, а если нет электричества, то нет и местного производства», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Надаф добавил, что в текущих условиях страна вынуждена сама покупать нефть, однако сделать это можно только за доллары. Ситуация осложняется санкциями, которые ограничивают деятельность сирийских банков (в том числе и ЦБ) и запрещают денежные переводы из-за рубежа.

Отметим, что, несмотря на вывод основной части американских войск из Сирии, в стране по-прежнему остается небольшая часть контингента США. Американские военные занимаются тем, что незаконно добывают сирийскую нефть на захваченных курдами месторождениях и переправляют ее контрабандой в другие страны.

Сами Штаты не отрицают захват чужих недр, однако объясняют их удержание необходимостью защиты от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). На деле же, как утверждает Дамаск, американцы охраняют месторождения от их законного владельца — правительства Сирии. В декабре прошлого года советник президент Сирии Бусейна Шаабан заявила о планах подать иск против США за разграбление национальных ресурсов страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.