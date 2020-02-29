Появилось видео организованного подвоза демонстрантов с плакатами на марш Немцова

Москва, 29 февраля. В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлен подвоз людей на марш памяти Бориса Немцова, который проходит в центре Москвы. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Лесонавал».

Авторы канала выяснили, что отдельные группы людей с плакатами подвозили на марш микроавтобусами.

«Интересно, сколько всего таких «маршруток Немцова» приняло участие в мероприятии», — говорится в подписи к видео.

На кадрах опубликованного видео запечатлены сидящие в автобусе люди, которым раздают плакаты. Человек, лица которого на записи не видно, дает указания: в какой колонне марша пройти и к какому времени нужно вернуться в автобус.

«Ребят, сейчас разбираем плакаты, строимся в третью колонну. Проходим маршем — возвращаемся обратно в автобус. В семь часов автобус уезжает обратно в Калугу. Кто не успеет — добирается сам», — говорит он.

Напомним, 29 февраля в Москве проходит акция, приуроченная к пятой годовщине убийства Бориса Немцова. Несмотря на то, что приговор по этому делу был вынесен в 2017 году, западные СМИ и представители так называемых «либеральных кругов» продолжают использовать убийство политика в качестве «инструмента давления» на власти РФ.