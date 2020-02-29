Сирия, 29 февраля. Два взрыва прогремели недалеко от Дамаска. ВС Турции ударили по аэродрому «Квейрис» к востоку от Алеппо. Несколько человек пострадали в результате детонации СВУ в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостоит САА на подступах к городу Серакиб в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по аэродрому «Квейрис» к востоку от Алеппо; продолжают оказывать поддержку террористам на юге Идлиба.

Провинция Дамаск

Поступила информация о взрывах в Дамаске. По данным Twitter-канала (Step_Agency), два СВУ одновременно детонировали в населенном пункте Кудсая, который находится в непосредственной близости от столицы. О возможных жертвах среди мирных жителей пока ничего неизвестно, как и о том, являются ли взрывы следствием подпольной деятельности террористов. Два дня назад также поступали данные о подобном инциденте в пригороде Дамаска Кайтан, жертвой которого стал один из местных жителей. Напомним, территория провинции полностью перешла под контроль САА после зачистки района Восточной Гуты весной 2018 года.

Провинция Алеппо

Вооруженные силы Турции продолжают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников в провинции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (norsforstudies2020), новые ракетные удары турецких военных пришлись по аэродрому «Квейрис» к востоку от Алеппо, в результате чего аэропорт временно прекратил свою работу. Как известно, атаки Турции на позиции САА усилились после гибели 33 турецких солдат в Идлибе в минувший четверг, к которой привели авиаудары сирийских ВВС по террористам.

Между тем поддерживаемые Анкарой боевики интенсифицировали обстрелы у границы с Идлибом. Интернет-портал Halab Today TV заявляет о том, что поблизости от населенного пункта Джубб-Касс был уничтожен танк Т-72 Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее эта информация пока нуждается в проверке. В свою очередь правительственные войска ведут огонь по опорным пунктам боевиков на окраинах города Аль-Атариб из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще одно нападение неизвестных произошло на оккупированной курдскими боевиками территории региона. Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что несколько человек пострадали в результате взрыва СВУ, которое было заложено в населенном пункте Хаджин на юго-востоке провинции. Более точные сведения о числе жертв пока устанавливаются. Напомним, несколько часов назад также поступали данные об атаке на блокпост «Демократических сил Сирии»**** (SDF) у города Аль-Хаваидж. В причастности к обеим вылазкам подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжаются ожесточенные бои на подступах к Серакибу. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь по зонам дислокации боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Также над городом были замечены сирийские ВВС. Об уроне, нанесенном исламистам, пока ничего неизвестно.

Одновременно с этим фиксируются боевые действия в южной части региона. Военный источник в Twitter (MGhorab3) заявляет о том, что военные САА оказались под ударом у Кафр-Умы, Хан-Сунбуля и Маасрана. При этом на стороне террористов вновь действовали турецкие дроны. Оппозиционные медиаресурсы публикуют неподтвержденные сведения о потерях САА в живой силе и военной технике. Twitter-канал (AleppoAMC) передает, что правительственные войска, в свою очередь, обстреливают военные объекты боевиков в районе населенных пунктов Афес, Джобас и Кафр-Увейд.

1 Организация запрещена на территории РФ.