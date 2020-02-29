Пользователи Сети удивились неграмотности блогера Диденко после трагедии в бане

Москва, 29 февраля. Пользователи Сети развернули травлю аптечного блогера Екатерины Диденко после инцидента на ее дне рождения, который унес жизни трех человек.

Девушка записала видео из реанимации, которое выложила в «сториз» Instagram. Подписчики негативно отреагировали на появление записи, которые были недовольны тем, что блогер таким образом привлекает к себе внимание, в результате чего Диденко удалила ролик.

«Блогеры такие блогеры, муж в реанимации, она снимает «сториз», не забыв наложить бьюти-фильтр», — написал один пользователей соцсети.

Другие подписчики были удивлены тем фактом, что аптечный блогер имеет фармацевтическое образование, но не знает действия сухого льда, из-за которого произошла трагедия.

«Горе-провизор не знала о свойствах сухого льда?! Пренебрегла возможностью предупредить гостей о технике безопасности?», «Насколько же надо быть глупым человеком, чтобы, окончив медвуз, не знать о простейших химических реакциях», — написали в комментариях пользователи Instagram.

Особо разгоряченные юзеры предложили вручить блогеру премию Дарвина за трагический эксперимент.

«Не знаю, как насчет медицинского образования и дальнейшего развития, но премия Дарвина тут обеспечена», — считает один из пользователей.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, на дне рождения Диденко ее муж высыпал в бассейн 25 кг сухого льда, в результате химической реакции скончались трое человек, в том числе и сам инициатор эксперимента.