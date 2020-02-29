Скабеева заявила, что Зеленский упускает свой шанс «войти в лигу уважаемых лидеров»

Москва, 29 февраля. Ведущая политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева прокомментировала отказ украинского президента Владимира Зеленского приезжать в Москву на торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Своим мнением телеведущая поделилась в Telegram-канале.

«Все-таки пошел на поводу у так называемого «гражданского общества», нациков, которые против поездки. Упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров, зря», — написала Скабеева.

Как отмечает сама журналистка, об отказе Зеленского приезжать в Россию 9 Мая сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, он ранее заявил, что Украина, «как и весь европейский континент», готова через 75 лет «понять, почему произошла эта трагедия» и «друг друга простить». По его словам, Киев отказывается от празднования Дня Победы. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что это заявление является следствием запущенного в соседней стране процесса по разрушению национальной памяти. С точки зрения депутата, если бы Киев отстаивал национальные интересы своего народа, то присоединился бы к параду Победы в Москве.