Погибший муж блогера Диденко экспериментировал с сухим льдом еще в прошлом году

Москва, 29 февраля. Муж блогера Екатерины Диденко Валентин, который оказался одним из трех погибших на вечеринке по случаю дня рождения своей жены, экспериментировал с сухим льдом еще в прошлом году.

Екатерина в ноябре 2019 года выкладывала в Instagram пост, в котором ее супруг, вооружившись огнетушителем, пытался провести «эксперимент» с сухим льдом на открытом воздухе, чтобы «вспомнить его свойства». Как сообщает портал Ura.ru, Валентин сам высыпал сухой лед в бассейн во время вечеринки.

Напомним, что празднование дня рождения 29-летней Екатерины Диденко, которая называет себя блогером-провизором, закончилось трагедией. Во время вечеринки молодые люди высыпали в бассейн сухой лед, чтобы спровоцировать выделение пара, однако не учли, что при взаимодействии с водой это вещество также выделяет углекислый газ. В результате Валентин и еще двое гостей, которые первыми прыгнули в бассейн, тут же начали задыхаться. Они были доставлены в больницу с химическими ожогами и отеком легких, однако врачам не удалось спасти их. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Эксперт-химик Андрей Зайцев в беседе с Федеральным агентством новостей предположил, что мужу Диденко по ошибке продали средство для дым-машин на сценах. По его словам, 25 кг сухого льда — это примерно 25 кг углекислого газа. С точки зрения эксперта, этого мало, чтобы моментально потерять сознание.