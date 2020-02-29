Меркури и Шафран запустили прямой эфир с марша Немцова в Москве

Москва, 29 февраля. Марш памяти Бориса Немцова, убитого в 2015 году, начался в Москве. Издание «Политика сегодня» ведет прямую трансляцию с места событий.

Акция в центре Москвы приурочена к пятой годовщине гибели Немцова.

«Прямая трансляция с места событий, комментарии ведущих Анны Шафран и Илиаса Меркури из студии, а также мнения известных экспертов — все это будет на нашем канале», — отметили в издании «Политика сегодня».

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Он был одним из наиболее противоречивых представителей либерального класса России в 1990—2010 годы. В июле 2017 года был вынесен приговор по делу об убийстве Немцова. Присяжные признали виновными всех пятерых подсудимых, которые были приговорены к различным тюремным срокам. При этом западные СМИ и представители так называемых «либеральных кругов» до сих пор используют убийство Немцова в качестве инструмента давления на российскую власть, в том числе поддерживая вялотекущий процесс по оправданию убийц через структуры ЕСПЧ.