США выступили против «астанинского формата» по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Под Ульяновском перевернулся автобус с детьми Едва не закончилось трагедией ДТП в Ульяновской области. Там, в Кузоватовском районе, перевернулся автобус Hyundai, который перевозил детскую футбольную команду «Нефтяник». Федеральное агентство новостей публикует кадры с места событий. В салоне машины находились как минимум 30 человек, пострадали девять детей и один взрослый. К счастью обошлось без жертв, но один ребенок еще находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло вблизи села Порецкое, когда юные спортсмены и их тренеры ехали из Новоспасского в Ульяновск на соревнования. Однако водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел в кювет. Губернатор региона Сергей Морозов уже поручил создать оперативный штаб для помощи пострадавшим.

Роспотребнадзор призвал не ездить за рубеж «Максимально сократить любые поездки за рубеж». С таким призывом к россиянам обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Повод для опасений, конечно, связан с коронавирусом, который разошелся не только по Китаю, но и по всему миру. В ведомстве уже предупреждали о рисках для туристов, особенно в Иране, Италии, Южной Корее и, конечно, все в том же Китае. Но впервые российская служба заявила об опасности выезда за рубеж вообще. Это особо актуально в свете последних новостей из Москвы. Там госпитализированы пять человек — они контактировали с гражданином Ирана, зараженным коронавирусом. Мужчина летел из Тегерана в Шанхай транзитом через нашу столицу, а болезнь у него выявили уже по прибытии в Китай. Впрочем, у пяти попутчиков инфекцию так и не нашли.

США выступили против «астанинского формата» Ситуация в Идлибе снова приковала к себе мировое внимание. Власти США выступили против «астанинского формата» с участием России, Ирана и Турции — трех стран-гарантов мирного процесса в Сирии. Позицию Штатов озвучила американский постпред в ООН Келли Крафт. Теперь она призывает власти Дамаска соблюдать режим прекращения огня, а Россию — «посадить свои военные самолеты». О том, что террористы в Идлибе нападают на мирных жителей, а сирийская армия вынуждена давать отпор боевикам, американский дипломат, конечно, не упомянула. Василий Небензя — постпред России — к слову, наоборот, заявил о полном праве Сирии отвечать на агрессию радикалов. Напомним, что ситуация резко обострилась в четверг, когда Анкара заявила о гибели 33 своих солдат в Идлибе. Военные заняли локацию, в которой не должны были находиться в принципе. В итоге — попали под обстрел сирийской армии, которая ведет в регионе антитеррористическую операцию. Впрочем, история не удивительна: Турция хоть и участвует в «астанинском формате», но незаконно вооружает в Сирии так называемую «умеренную оппозицию» против властей Дамаска. А Вашингтон в этом вопросе, конечно, поддерживает своего союзника по НАТО.