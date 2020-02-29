США выступили против «астанинского формата» по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Под Ульяновском перевернулся автобус с детьми
Едва не закончилось трагедией ДТП в Ульяновской области. Там, в Кузоватовском районе, перевернулся автобус Hyundai, который перевозил детскую футбольную команду «Нефтяник». Федеральное агентство новостей публикует кадры с места событий. В салоне машины находились как минимум 30 человек, пострадали девять детей и один взрослый. К счастью обошлось без жертв, но один ребенок еще находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло вблизи села Порецкое, когда юные спортсмены и их тренеры ехали из Новоспасского в Ульяновск на соревнования. Однако водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел в кювет. Губернатор региона Сергей Морозов уже поручил создать оперативный штаб для помощи пострадавшим.
Роспотребнадзор призвал не ездить за рубеж
«Максимально сократить любые поездки за рубеж». С таким призывом к россиянам обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Повод для опасений, конечно, связан с коронавирусом, который разошелся не только по Китаю, но и по всему миру. В ведомстве уже предупреждали о рисках для туристов, особенно в Иране, Италии, Южной Корее и, конечно, все в том же Китае. Но впервые российская служба заявила об опасности выезда за рубеж вообще. Это особо актуально в свете последних новостей из Москвы. Там госпитализированы пять человек — они контактировали с гражданином Ирана, зараженным коронавирусом. Мужчина летел из Тегерана в Шанхай транзитом через нашу столицу, а болезнь у него выявили уже по прибытии в Китай. Впрочем, у пяти попутчиков инфекцию так и не нашли.
США выступили против «астанинского формата»
Ситуация в Идлибе снова приковала к себе мировое внимание. Власти США выступили против «астанинского формата» с участием России, Ирана и Турции — трех стран-гарантов мирного процесса в Сирии. Позицию Штатов озвучила американский постпред в ООН Келли Крафт. Теперь она призывает власти Дамаска соблюдать режим прекращения огня, а Россию — «посадить свои военные самолеты». О том, что террористы в Идлибе нападают на мирных жителей, а сирийская армия вынуждена давать отпор боевикам, американский дипломат, конечно, не упомянула. Василий Небензя — постпред России — к слову, наоборот, заявил о полном праве Сирии отвечать на агрессию радикалов. Напомним, что ситуация резко обострилась в четверг, когда Анкара заявила о гибели 33 своих солдат в Идлибе. Военные заняли локацию, в которой не должны были находиться в принципе. В итоге — попали под обстрел сирийской армии, которая ведет в регионе антитеррористическую операцию. Впрочем, история не удивительна: Турция хоть и участвует в «астанинском формате», но незаконно вооружает в Сирии так называемую «умеренную оппозицию» против властей Дамаска. А Вашингтон в этом вопросе, конечно, поддерживает своего союзника по НАТО.
В Польше стартуют крупные военные учения
Военная атмосфера сегодня царит и в Польше, но пока не настоящая. В стране начинаются масштабные военные учения с участием американских войск. По оценкам министра обороны Польши Мариуша Блащака, в маневрах, которые станут крупнейшими за последние годы, задействуют 37 000 солдат, больше половины которых из США. Основная цель — отработать переброску сухопутных сил из Америки в Европу. Часть войск и техники уже пересекла польскую границу. К слову, в военной сфере Вашингтон — едва ли не главный партнер Варшавы, где и без того находится солидный американский контингент — 4 500 солдат. Причем польские власти уже не раз заявляли, что хотят повысить численность этой группировки. И, более того, одной из целей называли не иначе как «сдерживание России». Впрочем, от чего Россию нужно сдерживать, мы пока так и не поняли.