Кошкин указал на заинтересованность Вашингтона в конфликте между Россией и Турцией

Нельзя допускать любое иностранное вмешательство с целью дестабилизации ситуации в Ливии и эскалации ливийского конфликта. Об этом было заявлено на специальном брифинге Государственного департамента Соединенных Штатов, посвященном кризису в североафриканском государстве. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что американцы совершенно не хотят признавать своей вины в разрушении ливийской государственности в 2011 году, когда они совершили акт военной агрессии и бомбили эту страну. Также он обратил внимание на то, что Вашингтон пытается за счет фейков обвинить Россию в эскалации ливийского кризиса, пытаясь заодно обострить напряженность между Москвой и Анкарой ради собственных геополитических интересов.

Весьма абсурдными выглядят ключевые тезисы доклада, озвученного правительством США по итогам обсуждения текущего положения дел в Ливии. Возникает ощущение, что американская сторона совсем забыла о своей роли в организации того хаоса и беспредела на ливийской территории, которые захлестнули эту страну после 2011 года. Ведь это именно с военной операции Пентагона и свержения последнего легитимного лидера Ливии Муаммара Каддафи берет начало затяжное кровопролитие и кризис на Севере Африки.

По словам эксперта, американские власти считают, что совершили благое дело, принеся демократические ценности в Северную Африку, не оглядываясь на то, что они своим военным вмешательством попросту разрушили Ливию, погрузив ее в хаос.

«Соединенные Штаты по-другому расценивают свою военную агрессию против суверенной Ливии в 2011 году. Они считают, что принесли демократию. Это их технология вмешательства, поэтому они и ввергли североафриканскую страну в Средневековье. Мы им (американцам – Прим. ФАН) говорили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ливии, когда они бомбили ее территорию, мы говорили, чтобы они дали ливийцам самим решить, как дальше пойдет развитие их государства. Теперь США, уничтожив ливийскую государственность, учат всех, как выстраивать там отношения, более того, уже даже пытаются обвинить Россию», – объяснил собеседник ФАН.

В ходе прошедшего накануне брифинга Госдепа США очень много говорилось о недопустимости возобновления боестолкновений в Ливии, однако ни НАТО, ни Организация Объединенных Наций не в состоянии обеспечить должного соблюдения оружейного эмбарго, введенного международной организацией еще в 2011 году. Турция по-прежнему продолжает снабжать так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии вооружением, боеприпасами и боевой техникой, а также не прекращает переброску террористов из сирийского Идлиба на ливийскую территорию.

Кошкин подчеркнул, что для Вашингтона крайне важно взвалить свою вину за дестабилизацию в Ливии на другое государство, тем более, если это Российская Федерация. Он добавил, что для этого американские власти пользуются уже давно известными им приемами – вбросами, фейками и голословными обвинениями. Помимо прочего, он напомнил, что США продолжают игнорировать нарушение эмбарго ООН на поставки любых видов оружия в Ливию со стороны Турции, так как не могут оказать достаточное влияние на Анкару.

«Дело в том, что американцам выгодно обвинить Россию в дестабилизации в Ливии, хотя наших войск там нет, и это четкая позиция, которая неоднократно озвучивалась. Различными фейковыми приемами Соединенные Штаты навязывают свою позицию в информационном пространстве. Тем самым США прикрывают свою неспособность повлиять на союзника по НАТО, нарушающего эмбарго ООН и поставляющего террористов в Ливию», – констатировал представитель Ассоциации военных политологов.

Не стоит забывать о том, что совсем недавно террористический марионеточный режим главаря ПНС Файеза Сарраджа за счет нескольких американских лоббистских компаний пытался обелить свою репутацию, представ в глазах международного сообщества жертвой обстоятельств. Однако журналистам ФАН и ряда западных изданий удалось раскрыть схему, за счет которой боевики незаконных вооруженных бандформирований, оккупировавших Триполи, намеревались ввести в заблуждение западных обывателей. Выяснилось, что несколько компаний из США заключили договор с ПНС Ливии об оказании услуг в сфере медиа, который на самом деле подразумевал продвижение вбросов о якобы присутствии бойцов российской частной военной компании на территории североафриканской страны.

Интересно, что, когда на брифинге речь зашла о ситуации на севере Сирийской Арабской Республики (САР) Вашингтон попытался поддержать позицию Анкары за счет все того же старого фейка о «российском военном вмешательстве», вспомнив риторику турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о ЧВК «Вагнера», якобы дестабилизирующей ситуацию в Ливии. На самом деле Пентагон заинтересован в столкновении России и Турции не только на сирийской территории, но и в североафриканской стране, поскольку это решило бы сразу несколько важных вопросов, так беспокоящих власти Соединенных Штатов.

Политолог заявил, что власти США заинтересованы в столкновении Турции и РФ, поэтому ведут подобным образом свою внешнюю политику, так как это выгодно им в данный период времени. Он напомнил, что зачастую для продвижения собственных интересов за рубежом Вашингтон использует различные грязные методы, в том числе и фейки.

«Соединенные Штаты Америки, зайдя в тупик на Ближнем Востоке, а конкретно – в Сирии, где они вынуждены ретироваться, очень хотят, чтобы между Турцией и Россией, которые выступили вместе и Ираном гарантами суверенитета и целостности Сирии, произошло столкновение, вплоть до войны. Это их (американцев – Прим. ФАН) устраивает, они готовы поддерживать обострение отношений между двумя государствами и в Идлибской зоне деэскалации, и касательно ситуации в Ливии. Позиция США весьма четко просматривается, ни о какой стабилизации в Ливии и Сирии они не беспокоятся, их больше тревожит баланс сил в этих регионах. В связи с тем, что позиция России на Ближнем Востоке становится достаточно четкой и уверенной, это вызывает серьезное недовольство Вашингтона, который готов очернить благородную российскую внешнеполитическую линию, в том числе и за счет различных фейков», – резюмировал Андрей Кошкин.

Напомним, ранее редакция Федерального агентства новостей рассказывала о том, как США извне намереваются при помощи военной миссии Африканского союза (АС) и санкционного давления оказывать внешнее влияние на события в Ливии. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности ПАН Константин Блохин подчеркивал, что консультация комиссара АС по вопросам мира и безопасности Смаила Шарги с командующим АФРИКОМ американским генералом Стивеном Таунсендом является частью стратегии Вашингтона по ведению внешней политики во всех уголках мира.