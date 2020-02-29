Госдеп США и Пентагон спорят о размещении ЗРК Patriot в Турции

Вашингтон, 29 февраля. Госдепартамент США и Пентагон не могут прийти к согласию относительно запроса Анкары о временном размещении в Турции на границе с Сирией американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета Politico.

Со ссылкой на «четырех лиц, осведомленных о данном деле», издание сообщает, что на удовлетворении просьбы турецких властей настаивает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Однако должностные лица Пентагона обеспокоены глобальными последствиями этого шага, который они считают безрассудным», — говорится в публикации.

Неназванный сотрудник МИД США рассказал Politico, что представители оборонного ведомства выступают против подобных «глупостей, имеющих подлинные глобальные последствия».

«Это была и есть плохая идея», — сказал про запрос Анкары и призывы Джеффри один из источников Politico, знакомый с ходом их межведомственного обсуждения в администрации США.

Газета утверждает, что Джеффри не только призывает к выполнению просьбы Турции, но и ставит возможный вопрос о создании бесполетной зоны над Идлибом, которую он видит созданной при участии США.

Однако в Пентагоне предложение представителя Госдепа отвергают. Там убеждены, что этот шаг «создал бы плохой прецедент и не изменил бы расчеты россиян и сирийцев». Спор между ведомствами не решен.

По данным западных СМИ, Турция просит США развернуть две батареи ЗРК Patriot на своей южной границе с САР на фоне обострения ситуации в провинции Идлиб. Сообщается, что соответствующий официальный запрос Анкара передала Вашингтону через Джеффри, занимавшего в Турции в 2008–2010 годы должность посла. Однако никакого решения по этому вопросу США не приняли.

Анкара безуспешно пытается договориться с Вашингтоном о поставках ЗРК Patriot в течение нескольких последних лет. Не получив вооружение у западных товарищей, Турция закупила ЗРК С-400 у России ЗРК С-400. За это США ввели в отношении Анкары санкции.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в Сирии обострилась в четверг, 20 февраля, когда протурецкие террористы атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в направлении Кминас — Найраб. ВС Турции поддержали попытку прорыва боевиков артиллерийскими ударами.