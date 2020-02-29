Эрдоган оправдал вмешательство в Сирию «обеспечением безопасности»

Стамбул, 29 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стремится к расширению территорий и не гонится за нефтью или землями Сирии. По его мнению, «проблема Идлиба» якобы направлена то, чтобы «отнять у Турции все достижения».

По словам Эрдогана, сейчас на территории Турции находятся 3,7 миллиона сирийских беженцев. Еще 1,5 миллиона человек, по его данным, собрались у турецкой границы. Президент Турции также заявил, что Анкара хочет сформировать в сирийском Идлибе зону безопасности, чтобы «защитить» свои границы.

«Мы не в погоне за нефтью или землями Сирии. Проблему Идлиба создали в попытке отнять у Турции все достижения последнего периода. На нас давят и провоцируют», — цитирует слова Реджепа Тайипа Эрдогана агентство Anadolu.

Эрдоган считает, что «истинной целью» происходящего в Идлибе якобы является не сама сирийская провинция, а Турция. Он добавил, что «те, кто добьется желаемого в Сирии, повернет оружие против Турции».

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно обострилась в последнее время. Действующие в регионе террористы увеличили свою активность и участили атаки против мирного населения. Сирийская арабская армия возобновила военную операцию против боевиков.

При этом Турция препятствует процессу освобождения сирийских земель от боевиков, поддерживая радикалов, и способствует еще большей эскалации обстановки. Действия Анкары идут вразрез с нормами международного права.

В четверг, 27 февраля, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Сирии в районе населенного пункта Бехун. Позже стало известно, что в Идлибе погибли более 30 военнослужащих Турции при ударе ВВС Сирии.

В Минобороны РФ сообщили, что погибшие турецкие военнослужащие находились в боевых порядках наступавших террористов. При этом, согласно данным, которые были переданы Турцией российскому ЦПВС, военные ВС Турции не должны были оказаться в районе удара сирийской авиации.