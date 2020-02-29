В Госдуме пристыдили Пристайко за отказ праздновать День Победы

Москва, 29 февраля. Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о нежелании Киева праздновать День Победы 9 мая является следствием запущенного в соседней стране процесса по разрушению национальной памяти. Об этом в субботу заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он напомнил, что победа над фашизмом стала заслугой всего советского народа — и русских, и белорусов, и украинцев, и казахов, и многих других жителей СССР.

«Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идет о великой победе над фашизмом», — пояснил Новиков телеканалу RT.

По словам депутата, если бы украинская элита действительно отстаивала национальные интересы своего народа, то Киев присоединился бы к московскому параду Победы.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что его страна не собирается отмечать День Победы 9 мая, как это принято в России и странах СНГ. 9 мая 1945 года — день окончательного разгрома нацистской Германии советскими войсками, который знаменует окончание Великой Отечественной войны.

США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают день окончания Второй мировой войны 8 мая. В этот день в 1945 году вступил в силу акт капитуляции Германии, подписанный накануне немецким генералом Альфредом Йодлем. Со стороны союзников документ подписал американский генерал, будущий директор ЦРУ Беделл Смит, со стороны СССР — генерал-майор Иван Суслопаров, который был представителем Сталина при союзном командовании.