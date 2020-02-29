На рейсе Москва — Пекин нашли пассажира с подозрением на коронавирус

Пекин, 29 февраля. В международном аэропорте «Шоуду» на борту самолета Москва — Пекин обнаружили пассажира с подозрением на коронавирус. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

По имеющейся информации, у находившихся в самолете граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено. Самолет принадлежит российской авиакомпании «Аэрофлот». Пассажиры и экипаж были доставлены в медучреждение для прохождения диагностики.

«Ни у одного из следовавших на борту граждан России симптомов COVID-2019 на данный момент не обнаружено», — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что развитие ситуации отслеживают компетентные органы.