Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова

Москва, 29 февраля. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.

Планируется, что встреча пройдет в субботу. Тема — ситуация с обысками в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. В разговоре с корреспондентом ТАСС Драчев отметил, что хотел бы понять позицию IBU. По его словам, встреча состоится в Раубичах, где в эти дни проходит чемпионат Европы по биатлону.

«На данный момент нам нужно понимание позиции IBU и BIU. После этого мы примем дальнейшие действия, мы рассматриваем различные меры, в том числе подачу иска в гражданский суд», — сказал Владимир Драчев.

Напомним, в гостиничном номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии на прошлой неделе прошли обыски. В Союзе биатлонистов России (СБР) пояснили, что итальянская полиция пришла с проверками из-за того, что тренер Александр Касперович воспользовался чужой аккредитацией. Сегодня было опубликовано письмо к IBU. В нем СБР просит международную федерацию выразить официальную позицию по поводу произошедших событий.

Немецкая биатлонистка, первая в истории трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и обладательница шести малых Кубков мира Кати Вильхельм потребовала от россиянина Александра Логинова извинений за применение допинга. Она заявила, что ее удивило выступление Логинова, так как «до турнира он не показывал таких результатов».