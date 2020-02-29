Главу МИД Украины обвинили в трусости за отказ праздновать 9 Мая

Москва, 29 февраля. Украинских ветеранов нужно пригласить в Россию на торжественные мероприятия в День Победы после отказа Киева от праздника, считает депутат Госдумы Александр Шерин.

Он назвал подонком министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который ранее заявил об отказе Украины праздновать День Победы 9 мая. Депутат Госдумы резко прокомментировал соответствующую новость. Он ответил, что Пристайко — это человек, ставший министром иностранных дел Украины, который был «зачат в телефонной будке силикатным клеем».

«Наверное, такие мозговые процессы у него выходят наружу. Я думаю, это диагноз. Он Табаки (шакал из сборника рассказов «Книга джунглей» Р. Киплинга. — Прим. ФАН). Трус, которого старшие товарищи науськивают, он за сладости начинает лаять всякие пакости», — цитирует «Говорит Москва» слова Шерина.

Депутат подчеркнул, что уже через 10 лет Киев будет просить помощи у Москвы. С точки зрения Шерина, к 2030 году Украина станет» нищим обворованным государством, выброшенным как ненужная яичная скорлупа».

«Она приползет к нам. Другой вопрос: в каком состоянии ее брать и надо ли брать вообще», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, Пристайко заявил, что Украина, «как и весь европейский континент», готова через 75 лет «понять, почему произошла эта трагедия» и «друг друга простить». Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал слова украинского дипломата, подчеркнув, что по логике министра иностранных дел Украины «и Гитлера надо простить».