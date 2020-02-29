Украина пытается разорвать исторические связи с РФ, отказываясь от Дня Победы

Москва, 29 февраля. Киев планирует отказаться от празднования Дня Победы, чтобы в очередной раз продемонстрировать антироссийскую позицию в угоду Западу. Такое мнение высказал член Совета Федерации Сергей Калашников.

В разговоре с корреспондентом iReactor сенатор заявил, что украинские политики могут сделать очередной антироссийский шаг, чтобы отработать обязательства перед западными инвесторами.

«Повлияла ли на позицию Киева антироссийская пропаганда, запущенная западными и европейскими партнерами? Конечно, повлияла. Пропаганда на всех влияет», — уверен парламентарий.

По его словам, в Киеве готовы забыть подвиги советских солдат, даже несмотря на то, что украинцы внесли большой вклад в победу над фашизмом.

«Почему они отмечать не будут, понять трудно — ведь это общая наша победа. Сказать за них и решить что-то трудно. Таким поступкам нет объяснений», — отметил Калашников.

Напомним, на Украине уже запрещена демонстрация советской символики, в частности георгиевских ленточек. Таким образом Киев пытается разорвать исторические связи с Россией.

На данный момент День Победы над гитлеровской Германией на Украине отмечается на западный манер — 8 мая страна празднует День памяти и примирения. Однако глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о намерении полного отказа от празднования 9 Мая.