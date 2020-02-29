Гончарук обиделся на Зеленского и подал повторное заявление об отставке

Киев, 29 февраля. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал заявление об отставке президенту страны Владимиру Зеленскому и настаивает, чтобы глава государства принял его решение. Об этом сообщает украинское издание «Новое время» со ссылкой на собственные источники.

По их словам, действующий глава кабмина раздражен тем, что СМИ публикуют информацию о его потенциальных приемниках, а государственный лидер при этом не только не защищает правительство, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

Как сообщает один из информаторов «Нового времени», последней каплей для Гончарука стала встреча Зеленского с министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским. Его обидело, что в ходе переговоров президент раскритиковал главу Минюста, который до прихода в Раду, как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group и считался близким к премьеру человеком.

Источники также отметили, что председатель правительства заметно сдал позиции после прихода Андрея Ермака на должность главы офиса президента. Они считают, что предыдущий руководитель ОП Андрей Богдан якобы больше поддерживал начинания премьера.

Среди возможных последователей Гончарука в окружении Зеленского называют Дениса Шмыгаля, недавно занявшего в кабмине пост вице-премьера.

Отмечается, что в подтверждение намерений президента провести кадровые перестановки в правительстве издание из несвязанных источников получило копию документа, который Зеленский направил спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову. В нем глава государства потребовал созвать внеочередное заседание Рады 4 марта.

То, что заседание состоится и будет посвящено обсуждению кадровых вопросов, подтвердил лава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

Иную картину ситуации вокруг Гончарука описывает украинское «Зеркало недели». По данным этого СМИ, 28 февраля глава кабмина был вызван к Зеленскому, и тот спросил его о решении правительства по смене глав трех энергокомпаний, которыми управляло доверенное лицо украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

По словам источника в офисе президента, Зеленский сообщил, что олигарх был крайне недоволен проведенными кадровыми изменениями и поинтересовался причинами, сподвигшими Гончарука их совершить. В ответ премьер заявил, что ему непонятна генеральная линия: «то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим».