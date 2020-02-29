Турция открыла границы с Евросоюзом для беженцев из Сирии

Анкара, 29 февраля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.

По словам турецкого лидера, не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу. Соответствующее заявление сделал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NYV.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25–30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово», — заявил турецкий лидер.

На днях произошло резкое обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, где боевики, держащие под контролем территорию, развернули широкомасштабное наступление против сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Сообщалось о гибели 33 турецких военнослужащих.

После обострения ситуации в Сирии Анкара сообщила, что прекратит препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу. Получается, что подобного рода заявления отменяют соглашение Турции и Евросоюза от 2016 года о приеме нелегальных мигрантов. На заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что ООН призывает Россию и Турцию придерживаться достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня в Идлибе.

Министерство иностранных дел РФ в субботу проинформировало, что Россия и Турция 26–28 февраля провели консультации по ситуации в Сирии. В заявлении подчеркивается, что «с обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся».