Коронавирус атакует Европу. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Украина и США против российского Крыма Российский Крым не дает покоя нашим ближним. Да и дальним тоже. Ну, обо всех по порядку. С подачи Владимира Зеленского отныне каждое 26 февраля Украина будет отмечать немного-немало «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя». Вот такой популистский пафос на фоне падения рейтингов пропрезидентской партии «Слуга народа». Причем, лидер нашей геополитической соседки не только поставил задачу вернуть полуостров, но и назвал это (внимание!) общей мечтой и национальной идеей. Правда, она больше смахивает, все же, на навязчивую. Кстати, Зе-президент тут же оговаривается: сейчас Крым Незалежной не по зубам. Видимо, вся эта вербальная утопия используется лишь в качестве сказкотерапии для соотечественников и заигрывания с западными кураторами. Стоит ли говорить, что реакция Кремля на так называемый «День сопротивления» была очевидной. «Реакция совершенно понятная, я думаю. Лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией, и напомнят совсем недавнюю предысторию всех этих событий. Мы с такой формулировкой [Киева] категорически не согласны и считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Похоже, Киев окончательно оторвался от действительности и не хочет признавать свершившийся факт: крымчане уже сделали свой выбор шесть лет назад и явно не в пользу Украины. На всенародном референдуме за воссоединение с Россией проголосовали свыше 90% жителей полуострова. От украинских властей, которые с этим так и не смирились, до сих пор звучат весьма оригинальные идеи. Например, все тот же Зеленский предлагает провести в Крыму новые местные выборы. Не менее абсурдная реакция на восстановление исторической справедливости и у президента Штатов. Дональд Трамп еще на год продлил антироссийские санкции, которые действуют с 2014-го из-за пресловутого Крымского вопроса. Возвращение домой знаменитого полуострова Белый дом назвал мировой угрозой. И весь этот прессинг — в довесок к новым ограничениям против 13 организаций и частных лиц из России, Ирака и Китая. Детали озвучил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, меры связаны якобы с нарушениями закона о нераспространении оружия в Северной Корее, Иране и Сирии. Новые санкции будут действовать как минимум два года. Они ограничивают участие в американских госзакупках и предполагают различные запреты на экспорт. Кто из россиян «попал под раздачу», Помпео умолчал. Как и о том, что для нашей страны все эти американские пугалки не смертельны.

Коронавирус атакует Европу Коронавирус продолжает опасные гастроли по белу свету. Рожденный в Азии, Covid-19 добрался своими щупальцами и до старушки Европы. Первым делом инфекционный спрут ранил беспечную Италию. На Адриатике около полутысячи зараженных и первые погибшие от чужеземной заразы. Прахом пошел и Венецианский карнавал, и спектакли в Ла Скала, и миланский шоппинг… Мигом опустели полки в супермаркетах — ни защитных масок, ни национального достояния — пасты. Паника. И смех сквозь слезы: некоторые предприимчивые итальянцы предлагают отведать в кафе пирожные характерной формы под названием «Коронавирус». Да что уж говорить о хлебе и зрелищах, если и пища духовная пала жертвой всемирного зла: Ватикан не рекомендует посещать мессы. Папский престол прописал просмотр богослужений в онлайн-режиме. Но поймать за хвост неудержимый коронавирус не удается: итальянский след уже проявился в Испании, Австрии, Швейцарии, Хорватии, Румынии, Греции... МИД России призвал наших соотечественников воздержаться от поездок на родину Микеланджело и Берлускони. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок. «Мы настоятельно рекомендовали, чтобы и Ростуризм, и Министерство иностранных дел, и, соответственно, правительственный штаб обратились к нашим гражданам, туроператорам — воздержаться от поездок в Итальянскую Республику как группами, так и частным образом. Наиболее пострадавшими являются северные территории Италии, но на сегодняшний день никто не может оценить до конца ситуацию, как она будет развиваться. Поэтому пока мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок, но будем жестко следить за тем, что происходит», — сказала Татьяна Голикова, зампредседателя правительства России. Уже и Германия стоит на пороге эпидемии: вспышка коронавируса под Кельном. Но призрак Covid-19 бродит не только по Европе. Крайне опасно посещать нынче Иран и Южную Корею, где свирепствует уханьская пневмония. Всемирная организация здравоохранения заявила о риске мировой пандемии. На планете более 80 тысяч зараженных! Хотя в самом Китае, где и началась вирусная вспышка, динамика заболеваемости пошла на спад. Мало того, медики Поднебесной наконец-то разработали долгожданную вакцину. Не без помощи российских специалистов. Друг в беде не бросит. За это посол КНР в Москве и поблагодарил нашу страну от имени китайского руководства. Россия отправила в республику 23 тонны гуманитарной помощи с медицинскими масками и лекарствами, передала Пхеньяну 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса. На борьбу с эпидемией, без преувеличения, брошены силы всего земного шара. Ради свержения короны с вирусной гидры никаких денег не жалко. Европейский Союз выделяет аж 230 млн евро. В войне с Covid-19 уже есть армия победителей. В Китае от коронавируса излечились почти 25 тысяч человек.

Жертвы землетрясения в Турции Тектонический бунт. Сразу два сильных землетрясения подряд на границе Ирана и Турции. После первого удара 10 погибших (в их числе дети) на турецкой территории. В обеих странах около 200 пострадавших. Соцсети буквально взорвались от кадров с места драмы. Мощь подземных толчков магнитудой 5,8 ощущается даже по ту сторону экрана. Разрушены более тысячи домов. Причем, в воскресенье стихийное бедствие ударило дважды в одну мишень: больше всего пострадали жители поселков примерно в 150 километрах от города Тебриз. В этом году от сил природы Турции достается не впервые. Прошлое, еще более разрушительное землетрясение в конце января унесло жизни 40 человек. Тогда колебания почти в семь баллов навели ужаса на Сивридже. Город превратился в руины. В прошлый раз местным жителям пришлось провести на улице не одну ночь. Угроза повторных толчков была велика. Но беда пришла туда, где не ждали.