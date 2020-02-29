Прототип космического корабля Илона Маска взорвался во время испытаний

Москва, 29 февраля. Прототип космического корабля Starship SN1 Илона Маска потерпел крушение во время испытательного запуска в штате Техас. Летательный аппарат рухнул из-за взрыва, инцидент попал на видео.

Прототип корабля взорвался во время попытки его запуска в атмосферу. В результате наддува жидким азотом аппарат разорвало на части. Обломки взлетели в воздух на 10-20 метров и упали на поверхность земли.

Инцидент произошел в окрестностях деревни Бока-Чика штата Техас. Испытания проходили в ночное время суток, передает Kp.ru.

В конце прошлого года предыдущий прототип корабля Starship Mk1 также не преодолел испытаний. Аппарат тоже пытались запустить в космическое пространство, но специалисты обнаружили дефекты герметичности.

Предполагается, что Starship, над которым работает компания Илона Маска SpaceX, станет многоразовым космическим кораблем. Разработчики полагают, что летательный аппарат сможет выполнять миссии на Луну, Марс и к другим космическим объектам.

Ранее Илон Маск поделился воспоминаниями о худшей работе в своей жизни. Как выяснилось, в юности миллиардер, руководитель компаний Tesla и SpaceX трудился на лесопилке, это произошло после его переезда из ЮАР в Канаду. Там Маск чистил котельную, для этого ему было необходимо пробраться через узкий тоннель, где можно было застрять, передавало Федеральное агентство новостей.