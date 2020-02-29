Лурье обвинил оппозицию в подготовке провокаций на марше Немцова

Москва, 29 февраля. Представители либеральной общественности зарабатывают на имени Бориса Немцова, отрабатывая западные гранты и частные пожертвования. Такое мнение в субботу высказал блогер Олег Лурье, комментируя запланированную оппозицией акцию в память о Немцове.

Он напомнил, что в четверг была пятая годовщина со дня смерти политика, и его могилу на кладбище посетило всего 13 человек. Это наглядно демонстрирует логику либералов — они спекулируют на имени Немцова, зарабатывая политические очки, однако сам по себе Немцов их не интересует.

«Они зарабатывают на этом деньги – это гранты, пожертвования, западные деньги. Это всего 10-15 человек, а остальные — потенциальные участники, их будут провоцировать на нарушения. Это чистейшая провокация, не имеющая никакого отношения к самому Немцову», — рассказал Лурье «ПолитЭксперту».

Блогер также выразил недоумение, почему марш, заявленный как акция памяти, вдруг стал политическим мероприятием. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный на днях призвал сторонников выйти на марш, чтобы выступить в защиту членов террористической группировки «Сеть» (запрещена в России). Лурье предположил, что на марш в итоге придут приезжие, малолетки и студенты. При этом фотографы будут специально выбирать такие ракурсы, чтобы замаскировать немногочисленность участников.

Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Он был застрелен киллером, когда прогуливался со своей подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.