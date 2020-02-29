Врач-терапевт назвал эффективные способы нормализовать давление

Москва, 29 февраля. Врач-терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать давление, если показатели постоянно находятся ниже нормы.

Он объяснил, что состояние, при котором давление у человека всегда держится ниже нормы, называется гипотония. За норму врачи принимают показатели 120/80 мм рт. ст., а о гипотонии говорят, когда верхнее давление спускается ниже 100, а нижнее — 70.

По словам Петрова, гипотония опасна, поскольку свидетельствует о нехватке кислорода, поступающего к мозгу и внутренним органам и системам. Кроме того, из-за недостаточность кровоснабжения и питания мозга она чревата инсультом.

Поэтому тем, кто страдает недугом, необходимо нормализовывать давление. Среди прочего в этом поможет ускоряющая кровообращение соленая или пряная еда. Но врач обратил внимание, что она может принести пользу только тем, кто не имеет хронических заболеваний почек, передает портал «Аргументы и факты».

Также помогают натуральный кофе, черный чай и сладости. Последние нормализуют сахар и активизируют обменные процессы.

Еще одним вариантом повышения давления станет употребление мяса и рыбы, за счет которого в организме восполнится недостаток питательного жира из-за повышения холестерина в крови.

Свою роль в борьбе с гипотонией сыграют орехи и сухофрукты. Богатые жирами и аминокислотами продукты помогут стимулировать работу головного мозга.

Петров предупредил, что к попыткам повысить давление нужно подходить с осторожностью и не применять все способы одновременно. Резкий скачок артериального давления может только усугубить состояние человека, поскольку в этом случае сосуды не успеют перестроиться и отреагировать должным образом.

Ранее врач говорил о том, что нормализовать давление поможет соблюдение регулярного режима питания, который включает не менее пяти приемов пищи в день, и потребление большого количества воды, сообщает «Вечерняя Москва».